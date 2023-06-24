Ракетный удар по Харькову: прокуратура и полиция показали последствия (фото)
Ночью враг нанес ракетный удар из ЗРК «С-300» по двум районам Харькова. Били из Белгородской области, сообщили прокуроры.
«24 июня примерно в 3:00 российские военные нанесли ракетные удары по Харькову. В Слободском районе повреждена газовая труба и здание. Произошло возгорание. Одна из ракет попала в промышленную зону Холодногорского района, повреждены автомобили», — сообщила о последствиях удара пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
По предварительным данным, по Харькову били ракетами С-300 с территории Белгородской области РФ.
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«Следователи открыли уголовные производства по ст. 438 («нарушение законов и обычаев войны») Уголовного кодекса Украины», — отметили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 24 июня 2023 в 10:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью враг нанес ракетный удар из ЗРК «С-300» по двум районам Харькова. Били из Белгородской области, сообщили прокуроры".