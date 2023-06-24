Ракетный удар по Харькову: прокуратура и полиция показали последствия (фото)

Ночью враг нанес ракетный удар из ЗРК «С-300» по двум районам Харькова. Били из Белгородской области, сообщили прокуроры.

«24 июня примерно в 3:00 российские военные нанесли ракетные удары по Харькову. В Слободском районе повреждена газовая труба и здание. Произошло возгорание. Одна из ракет попала в промышленную зону Холодногорского района, повреждены автомобили», — сообщила о последствиях удара пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По предварительным данным, по Харькову били ракетами С-300 с территории Белгородской области РФ.

«Следователи открыли уголовные производства по ст. 438 («нарушение законов и обычаев войны») Уголовного кодекса Украины», — отметили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.