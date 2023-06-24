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Ракетний удар по Харкову: прокуратура та поліція показали наслідки (фото)

Події 10:41   24.06.2023
Оксана Горун
Ракетний удар по Харкову: прокуратура та поліція показали наслідки (фото)

Вночі ворог здійснив ракетний удар із ЗРК “С-300” по двох районах Харкова. Били з Бєлгородської області, повідомили прокурори.

24 червня приблизно о 3:00 російські військові завдали ракетні удари по Харкову. У Слобідському районі пошкоджено газову трубу та будівлю. Відбулось займання. Одна з ракет влучила у промисловій зоні Холодногірського району, пошкоджено автомобілі“, – повідомила про наслідки удару пресслужба Харківської обласної прокуратури

За попередніми даними, по Харкову били ракетами С-300 з території Бєлгородської області РФ.

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“Слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 (“порушення законів та звичаїв війни”) Кримінального кодексу України”, – зазначили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

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Наслідки ракетного удару по Харкову 24 червня 2023 5

Наслідки ракетного удару по Харкову 24 червня 2023 6

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Наслідки ракетного удару по Харкову 24 червня 2023 4

Наслідки ракетного удару по Харкову 24 червня 2023 3

Наслідки ракетного удару по Харкову 24 червня 2023 2

Наслідки ракетного удару по Харкову 24 червня 2023

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2023 в 10:41;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі ворог здійснив ракетний удар із ЗРК “С-300” по двох районах Харкова. Били з Бєлгородської області, повідомили прокурори".