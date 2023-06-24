Ракетний удар по Харкову: прокуратура та поліція показали наслідки (фото)
Вночі ворог здійснив ракетний удар із ЗРК “С-300” по двох районах Харкова. Били з Бєлгородської області, повідомили прокурори.
“24 червня приблизно о 3:00 російські військові завдали ракетні удари по Харкову. У Слобідському районі пошкоджено газову трубу та будівлю. Відбулось займання. Одна з ракет влучила у промисловій зоні Холодногірського району, пошкоджено автомобілі“, – повідомила про наслідки удару пресслужба Харківської обласної прокуратури
За попередніми даними, по Харкову били ракетами С-300 з території Бєлгородської області РФ.
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“Слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 (“порушення законів та звичаїв війни”) Кримінального кодексу України”, – зазначили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2023 в 10:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі ворог здійснив ракетний удар із ЗРК “С-300” по двох районах Харкова. Били з Бєлгородської області, повідомили прокурори".