Ракетний удар по Харкову: прокуратура та поліція показали наслідки (фото)

Вночі ворог здійснив ракетний удар із ЗРК “С-300” по двох районах Харкова. Били з Бєлгородської області, повідомили прокурори.

“24 червня приблизно о 3:00 російські військові завдали ракетні удари по Харкову. У Слобідському районі пошкоджено газову трубу та будівлю. Відбулось займання. Одна з ракет влучила у промисловій зоні Холодногірського району, пошкоджено автомобілі“, – повідомила про наслідки удару пресслужба Харківської обласної прокуратури

За попередніми даними, по Харкову били ракетами С-300 з території Бєлгородської області РФ.

“Слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 (“порушення законів та звичаїв війни”) Кримінального кодексу України”, – зазначили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.