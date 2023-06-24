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В Харькове санитар убил пациента психбольницы — полиция

Происшествия 18:30   24.06.2023
Оксана Горун
В Харькове санитар убил пациента психбольницы — полиция Фото: ГУНП в Харьковской области

Полиция Харьковщины сообщила об убийстве, которое случилось в психиатрическом учреждении в Харькове.

«Совершил убийство пациента:полиция задержала санитара психиатрического учреждения Харькова. 21 июня 2023 года в областную клиническую психиатрическую больницу в сопровождении работников бригады скорой медицинской помощи и полицейских доставили 46-летнего гражданина с тяжелым психическим расстройством, который вел себя неадекватно и агрессивно. Во время пребывания пациента в помещении одной из палат он продолжал себя агрессивно вести и оказывать физическое сопротивление работникам медицинского учреждения. Между мужчиной и санитаром возник конфликт. Для обездвиживания агрессивного пациента 45-летний санитар несколько раз рукой сжал шею потерпевшего. В дальнейшем, осознавая свое преимущество в своей физической силе и тот факт, что последний не может сопротивляться, санитар со значительной силой начал наносить пациенту многочисленные удары кулаками по лицу и туловищу», — описали события в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Санитар убил пациента психбольницы в Харькове

Когда же пациент перестал подавать признаки жизни, санитар попытался скрыть свою причастность к трагедии. Он заявил медперсоналу, что пациенту резко стало плохо и необходимо провести реанимацию.

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«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и санкционированного обыска в помещении полицейской больницы сотрудники Харьковского РУП №2 установили свидетелей и изъяли вещественные доказательства причастности к смерти потерпевшего одного из санитаров этого медицинского учреждения», — сообщили в полиции.

Санитара задержали. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 июня 2023 в 18:30;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция Харьковщины сообщила об убийстве, которое случилось в психиатрическом учреждении в Харькове".