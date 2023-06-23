На Харьковщине мужчина во время ссоры зарезал собственную жену

В Изюмском районе полицейские задержали 30-летнего мужчину, убившего жену.

22 июня к правоохранителям обратилась мать 27-летней женщины. В доме она нашла умершую дочь, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области. Правоохранители зафиксировали на теле потерпевшей следы насильственной смерти.

Полицейские установили, что к совершению преступления причастен 30-летний муж женщины. В ходе конфликта он нанес жене более 30 ножевых ударов. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УКУ.

Мужчину задержали и сообщили о подозрении. Ему грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.