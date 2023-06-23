На Харьковщине мужчина во время ссоры зарезал собственную жену
Фото: ГУНП в Харьковской области
В Изюмском районе полицейские задержали 30-летнего мужчину, убившего жену.
22 июня к правоохранителям обратилась мать 27-летней женщины. В доме она нашла умершую дочь, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области. Правоохранители зафиксировали на теле потерпевшей следы насильственной смерти.
Полицейские установили, что к совершению преступления причастен 30-летний муж женщины. В ходе конфликта он нанес жене более 30 ножевых ударов. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УКУ.
Мужчину задержали и сообщили о подозрении. Ему грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 23 июня 2023 в 13:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюмском районе полицейские задержали 30-летнего мужчину, убившего жену.".