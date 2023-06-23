Live
  • П’ятниця 23.06.2023
    • Харків
  •   +28°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.19
    • 🟢

На Харківщині чоловік під час сварки зарізав власну дружину

Події 13:50   23.06.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині чоловік під час сварки зарізав власну дружину Фото: ГУНП в Харківській області

В Ізюмському районі поліцейські затримали 30-річного чоловіка, який вбив дружину.

22 червня до правоохоронців звернулася мати 27-річної жінки. В будинку вона знайшла померлу доньку, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області. Правоохоронці зафіксували на тілі потерпілої сліди насильницької смерті.

Поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний 30-річний чоловік жінки. Під час конфлікту він наніс дружині понад 30 ножових ударів. Від отриманих травм потерпіла померла на місці.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.

Чоловіка затримали та повідомили про підозру. Йому загрожує від 7 до 15 років тюрми.

Читайте також: У Харкові 1,14 млн грн на потреби оборони розікрали: підозрюють підрядників

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Батька Миколи Харківського судитимуть, мати – можуть оголосити у розшук
Батька Миколи Харківського судитимуть, мати – можуть оголосити у розшук
23.06.2023
У Харкові тимчасово закривали станцію метро (оновлено)
У Харкові тимчасово закривали станцію метро (оновлено)
23.06.2023
У Харкові 1,14 млн грн на потреби оборони розікрали: підозрюють підрядників
У Харкові 1,14 млн грн на потреби оборони розікрали: підозрюють підрядників
23.06.2023
У село на Чугуївщині повернули світло: наразі там мешкає одна родина (фото)
У село на Чугуївщині повернули світло: наразі там мешкає одна родина (фото)
23.06.2023
Мешканцям Харківщини нарахували борги за спожите в окупації російське світло
Мешканцям Харківщини нарахували борги за спожите в окупації російське світло
22.06.2023
На Харківщині чоловік під час сварки зарізав власну дружину
На Харківщині чоловік під час сварки зарізав власну дружину
23.06.2023

Новини за темою:

13:13
На Харківщині підрядник відремонтував дорогу зі збитками у майже 300 тис грн
12:50
У село на Чугуївщині повернули світло: наразі там мешкає одна родина (фото)
11:50
На Балаклійщині продовжують будувати міст, розбитий окупантами (відео)
11:20
В Ізюмі двоє окупантів пограбували ювелірний магазин: вкрали золото на 8 млн
01:18
Поліція закликає харків’ян бути в укриттях, а ПС повідомили про запуск ракет

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Харківщині чоловік під час сварки зарізав власну дружину»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2023 в 13:50;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмському районі поліцейські затримали 30-річного чоловіка, який вбив дружину.".