На Харківщині чоловік під час сварки зарізав власну дружину

В Ізюмському районі поліцейські затримали 30-річного чоловіка, який вбив дружину.

22 червня до правоохоронців звернулася мати 27-річної жінки. В будинку вона знайшла померлу доньку, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області. Правоохоронці зафіксували на тілі потерпілої сліди насильницької смерті.

Поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний 30-річний чоловік жінки. Під час конфлікту він наніс дружині понад 30 ножових ударів. Від отриманих травм потерпіла померла на місці.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.

Чоловіка затримали та повідомили про підозру. Йому загрожує від 7 до 15 років тюрми.