На Харківщині чоловік під час сварки зарізав власну дружину
Фото: ГУНП в Харківській області
В Ізюмському районі поліцейські затримали 30-річного чоловіка, який вбив дружину.
22 червня до правоохоронців звернулася мати 27-річної жінки. В будинку вона знайшла померлу доньку, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області. Правоохоронці зафіксували на тілі потерпілої сліди насильницької смерті.
Поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний 30-річний чоловік жінки. Під час конфлікту він наніс дружині понад 30 ножових ударів. Від отриманих травм потерпіла померла на місці.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.
Чоловіка затримали та повідомили про підозру. Йому загрожує від 7 до 15 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2023 в 13:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмському районі поліцейські затримали 30-річного чоловіка, який вбив дружину.".