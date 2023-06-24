У Харкові санітар убив пацієнта психіатричної лікарні – поліція
Поліція Харківщини повідомила про вбивство, яке сталося у психіатричному закладі у Харкові.
“Здійснив вбивство пацієнта: поліція затримала санітара психіатричного закладу Харкова. 21 червня 2023 року до обласної клінічної психіатричної лікарні у супроводі працівників бригади швидкої медичної допомоги та поліцейських доставили 46-річного громадянина з важким психічним розладом, який поводився неадекватно та агресивно. Під час перебування пацієнта у приміщенні однієї з палат він продовжував себе агресивно вести та чинити фізичний опір працівникам медичного закладу. Між чоловіком та санітаром виник конфлікт. Для знерухомлення агресивного пацієнта 45-річний санітар декілька разів рукою стиснув шию потерпілого. Надалі, усвідомлюючи власну перевагу у свої фізичній силі та той факт, що останній не має змоги чинити опір, санітар зі значною силою почав наносити пацієнту численні удари кулаками по обличчю та тулубу”, — описали події у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Коли пацієнт перестав подавати ознаки життя, санітар спробував приховати свою причетність до трагедії. Він заявив медперсоналу, що пацієнту різко стало зле й необхідно провести реанімацію.
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“У ході проведення оперативно-розшукових заходів та санкціонованого обшуку у приміщенні лікарні поліцейські Харківського РУП №2 встановили свідків та вилучили речові докази щодо причетності до смерті потерпілого одного із санітарів цього медичного закладу”, – повідомили в поліції.
Санітара затримали. Йому повідомили про підозру в скоєнні злочину.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2023 в 18:30;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція Харківщини повідомила про вбивство, яке сталося у психіатричному закладі у Харкові".