Live
  • Субота 24.06.2023
    • Харків
  •   +26°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.19
    • 🟢

У Харкові санітар убив пацієнта психіатричної лікарні – поліція

Події 18:30   24.06.2023
Оксана Горун
У Харкові санітар убив пацієнта психіатричної лікарні – поліція Фото: ГУНП в Харківській області

Поліція Харківщини повідомила про вбивство, яке сталося у психіатричному закладі у Харкові.

“Здійснив вбивство пацієнта: поліція затримала санітара психіатричного закладу Харкова. 21 червня 2023 року до обласної клінічної психіатричної лікарні у супроводі працівників бригади швидкої медичної допомоги та поліцейських доставили 46-річного громадянина з важким психічним розладом, який поводився неадекватно та агресивно. Під час перебування пацієнта у приміщенні однієї з палат він продовжував себе агресивно вести та чинити фізичний опір працівникам медичного закладу. Між чоловіком та санітаром виник конфлікт. Для знерухомлення агресивного пацієнта 45-річний санітар декілька разів рукою стиснув шию потерпілого. Надалі, усвідомлюючи власну перевагу у свої фізичній силі та той факт, що останній не має змоги чинити опір, санітар зі значною силою почав наносити пацієнту численні удари кулаками по обличчю та тулубу”, — описали події у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Санітар убив пацієнта психіатричної лікарні в Харкові

Коли пацієнт перестав подавати ознаки життя, санітар спробував приховати свою причетність до трагедії. Він заявив медперсоналу, що пацієнту різко стало зле й необхідно провести реанімацію.

Читайте також: На Харківщині чоловік під час сварки зарізав власну дружину

“У ході проведення оперативно-розшукових заходів та санкціонованого обшуку у приміщенні лікарні поліцейські Харківського РУП №2 встановили свідків та вилучили речові докази щодо причетності до смерті потерпілого одного із санітарів цього медичного закладу”, – повідомили в поліції.

Санітара затримали. Йому повідомили про підозру в скоєнні злочину.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Армія РФ атакувала на Куп’янському напрямку – Генштаб (мапа)
Армія РФ атакувала на Куп’янському напрямку – Генштаб (мапа)
24.06.2023
“Маємо використати на свою користь” – командир “АЗОВ Харків” про події в РФ
“Маємо використати на свою користь” – командир “АЗОВ Харків” про події в РФ
24.06.2023
У Харкові санітар убив пацієнта психіатричної лікарні – поліція
У Харкові санітар убив пацієнта психіатричної лікарні – поліція
24.06.2023
“Значно вплине” – в ISW оцінили перспективи “бунту Пригожина”
“Значно вплине” – в ISW оцінили перспективи “бунту Пригожина”
24.06.2023
Ракетний удар по Харкову: прокуратура та поліція показали наслідки (фото)
Ракетний удар по Харкову: прокуратура та поліція показали наслідки (фото)
24.06.2023
Частини “Вагнера” рухаються до Москви – розвідка Великої Британії
Частини “Вагнера” рухаються до Москви – розвідка Великої Британії
24.06.2023

Новини за темою:

11:53
У Харкові зловили грабіжника
10:41
Ракетний удар по Харкову: прокуратура та поліція показали наслідки (фото)
13:50
На Харківщині чоловік під час сварки зарізав власну дружину
01:18
Поліція закликає харків’ян бути в укриттях, а ПС повідомили про запуск ракет
16:59
У Харкові жінка з 1,5-річним сином мешкала у підвалах будинків (фото)

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Харкові санітар убив пацієнта психіатричної лікарні – поліція»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2023 в 18:30;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція Харківщини повідомила про вбивство, яке сталося у психіатричному закладі у Харкові".