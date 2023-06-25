Около 30 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне — Генштаб ВСУ

Из артиллерии и минометов били россияне по населенным пунктам на Слобожанском и Купянском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях – в течение суток произошло более 20 боев.

На Слобожанском направлении враг из минометов и артиллерии обстрелял населенные пункты Уды, Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Красное, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Бочковое, Охримовка, Николаевка, Нестерное, Бударки, Круглое, Землянки, Ольховатка, Чугуновка, Григоровка, Отрадное в Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодязное, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка и Берестовое Харьковской области.