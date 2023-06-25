Около 30 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне — Генштаб ВСУ
Из артиллерии и минометов били россияне по населенным пунктам на Слобожанском и Купянском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.
Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях – в течение суток произошло более 20 боев.
На Слобожанском направлении враг из минометов и артиллерии обстрелял населенные пункты Уды, Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Красное, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Бочковое, Охримовка, Николаевка, Нестерное, Бударки, Круглое, Землянки, Ольховатка, Чугуновка, Григоровка, Отрадное в Харьковской области.
На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодязное, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка и Берестовое Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 25 июня 2023 в 20:08;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из артиллерии и минометов били россияне по населенным пунктам на Слобожанском и Купянском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.".