Россияне без успеха наступали на село Берестовое на Харьковщине — Генштаб ВСУ

Из артиллерии и минометов россияне обстреляли 16 населённых пунктов Харьковщины, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Берестового, успеха не имел.

На Слобожанском и Купянском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Окоп, Красная Заря, Ветеринарное, Пыльная, Казачья Лопань, Огурцово, Гатище, Бочковое, Бударки, Чугуновка, Красное Первое, Фиголовка, Дворечная, Масютовка, Кисловка, Берестовое в Харьковской области.