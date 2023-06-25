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Россияне без успеха наступали на село Берестовое на Харьковщине — Генштаб ВСУ

Происшествия 07:55   25.06.2023
Оксана Якушко
Россияне без успеха наступали на село Берестовое на Харьковщине — Генштаб ВСУ

Из артиллерии и минометов россияне обстреляли 16 населённых пунктов Харьковщины, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Берестового, успеха не имел.

На Слобожанском и Купянском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Окоп, Красная Заря, Ветеринарное, Пыльная, Казачья Лопань, Огурцово, Гатище, Бочковое, Бударки, Чугуновка, Красное Первое, Фиголовка, Дворечная, Масютовка, Кисловка, Берестовое в Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 июня 2023 в 07:55;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из артиллерии и минометов россияне обстреляли 16 населённых пунктов Харьковщины, сообщил Генштаб ВСУ.".