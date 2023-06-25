Россияне без успеха наступали на село Берестовое на Харьковщине — Генштаб ВСУ
Из артиллерии и минометов россияне обстреляли 16 населённых пунктов Харьковщины, сообщил Генштаб ВСУ.
На Купянском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Берестового, успеха не имел.
На Слобожанском и Купянском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Окоп, Красная Заря, Ветеринарное, Пыльная, Казачья Лопань, Огурцово, Гатище, Бочковое, Бударки, Чугуновка, Красное Первое, Фиголовка, Дворечная, Масютовка, Кисловка, Берестовое в Харьковской области.
Читайте также: Армия РФ атаковала на Купянском направлении — Генштаб (карта)
Новости по теме:
Вы читали новость: «Россияне без успеха наступали на село Берестовое на Харьковщине — Генштаб ВСУ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 25 июня 2023 в 07:55;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из артиллерии и минометов россияне обстреляли 16 населённых пунктов Харьковщины, сообщил Генштаб ВСУ.".