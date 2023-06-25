Росіяни без успіху наступали на село Берестове на Харківщині – Генштаб ЗСУ

З артилерії та мінометів росіяни обстріляли 16 населених пунктів Харківщини, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Берестового, успіху не мав.

На Слобожанському і Куп’янському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Окіп, Червона Зоря, Ветеринарне, Пильна, Козача Лопань, Огірцеве, Гатище, Бочкове, Бударки, Чугунівка, Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Масютівка, Кислівка, Берестове на Харківщині.