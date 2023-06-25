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Росіяни без успіху наступали на село Берестове на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Події 07:55   25.06.2023
Оксана Якушко
Росіяни без успіху наступали на село Берестове на Харківщині – Генштаб ЗСУ

З артилерії та мінометів росіяни обстріляли 16 населених пунктів Харківщини, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Берестового, успіху не мав.

На Слобожанському і Куп’янському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Окіп, Червона Зоря, Ветеринарне, Пильна, Козача Лопань, Огірцеве, Гатище, Бочкове, Бударки, Чугунівка, Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Масютівка, Кислівка, Берестове на Харківщині.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2023 в 07:55;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З артилерії та мінометів росіяни обстріляли 16 населених пунктів Харківщини, повідомив Генштаб ЗСУ.".