Армія РФ атакувала на Куп’янському напрямку – Генштаб (мапа)

Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні повідомив про наступальні дії окупантів із РФ у напрямку села Берестове біля кордону Харківської та Луганської областей.

“На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Берестового, успіху не мав”, – повідомили у Генштабі ЗСУ.

Під обстрілами на Куп’янщині були: Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Масютівка, Кислівка, Берестове. На Слобожанському – Окіп, Червона Зоря, Ветеринарне, Пильна, Козача Лопань, Огірцеве, Гатище, Бочкове, Бударки, Чугунівка Харківської області.

За інформацією ГШ, армія РФ і далі докладає максимальних зусиль на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби там зафіксували понад 10 бойових зіткнень.

“Авіація сил оборони за добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу противника та знищила один зенітно-ракетний комплекс ворога. Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби вразили один зенітний ракетний комплекс “Стріла”, три райони зосередження особового складу та військової техніки, 12 гармат на вогневих позиціях та дві станції РЕБ противника”, – поінформували у ГШ.