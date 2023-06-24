Армия РФ атаковала на Купянском направлении — Генштаб (карта)

Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил о наступательных действиях оккупантов из РФ в направлении села Берестовое у границы Харьковской и Луганской областей.

«На Купянском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Берестового, успеха не имел», — сообщили в Генштабе ВСУ.

Под обстрелами на Купянщине были: Красное Первое, Фиголовка, Двуречная, Масютовка, Кисловка, Берестовое. На Слобожанском — Окоп, Красная Заря, Ветеринарное, Пыльная, Казачья Лопань, Огурцово, Гатище, Бочковое, Бударки, Чугуновка Харьковской области.

По информации ГШ, армия РФ и дальше прилагает максимальные усилия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток там зафиксировали более 10 боевых столкновений.

«Авиация сил обороны за сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и уничтожила один зенитно-ракетный комплекс врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один зенитный ракетный комплекс «Стрела», три района сосредоточения личного состава и военной техники, 12 орудий на огневых позициях и две станции РЭБ противника», — проинформировали в ГШ.