Армия РФ атаковала на Купянском направлении — Генштаб (карта)
Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил о наступательных действиях оккупантов из РФ в направлении села Берестовое у границы Харьковской и Луганской областей.
«На Купянском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Берестового, успеха не имел», — сообщили в Генштабе ВСУ.
Под обстрелами на Купянщине были: Красное Первое, Фиголовка, Двуречная, Масютовка, Кисловка, Берестовое. На Слобожанском — Окоп, Красная Заря, Ветеринарное, Пыльная, Казачья Лопань, Огурцово, Гатище, Бочковое, Бударки, Чугуновка Харьковской области.
По информации ГШ, армия РФ и дальше прилагает максимальные усилия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток там зафиксировали более 10 боевых столкновений.
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«Авиация сил обороны за сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и уничтожила один зенитно-ракетный комплекс врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один зенитный ракетный комплекс «Стрела», три района сосредоточения личного состава и военной техники, 12 орудий на огневых позициях и две станции РЭБ противника», — проинформировали в ГШ.
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- • Дата публикации материала: 24 июня 2023 в 19:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил о наступательных действиях оккупантов из РФ в направлении села Берестовое у границы Харьковской и Луганской областей".