Майже 30 населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни – Генштаб ЗСУ

З артилерії та мінометів гатили росіяни по населеними пунктами на Слобожанському та Куп’янському напрямках, повідомив Генштаб ЗСУ.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках – протягом доби відбулось понад 20 боїв.

На Слобожанському напрямку ворог з мінометів і артилерії обстріляв населені пункти Уди, Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Красне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Охрімівка, Миколаївка, Нестерне, Бударки, Кругле, Землянки, Вільхуватка, Чугунівка, Григорівка, Одрадне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка та Берестове Харківської області.