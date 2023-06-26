Live
  • Понедельник 26.06.2023
    • Харьков
  •   +16°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.77
    • 🟢

Как живет Казачья Лопань и что ей нужно. Поселок посетили Синегубов и Тимошко

Общество 17:26   26.06.2023
Оксана Якушко
Как живет Казачья Лопань и что ей нужно. Поселок посетили Синегубов и Тимошко

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов совместно с главой ГУНП в Харьковской области Владимиром Тимошко посетили поселок Казачья Лопань, обсудили ситуацию с безопасностью, обеспечение граждан гуманитарной помощью и предоставление соцуслуг.

Поселок городского типа Казачья Лопань находился под оккупацией с первых недель полномасштабного вторжения. ВСУ освободили населенный пункт от российских захватчиков во время сентябрьского контрнаступления. Однако оккупанты не прекращают терроризировать гражданское население и ежедневно обстреливают населенный пункт.

«Важно обеспечивать население гуманитарной помощью, регулярно проводить пенсионные выплаты. Отдельное направление работы — безопасность, полицейские продолжают работать с местным населением и обеспечивать правопорядок на приграничных территориях», — отметил Олег Синегубов.

Казачья Лопань полностью подключена к электроснабжению в ноябре прошлого года. Но из-за вражеских ударов по критической инфраструктуре часть абонентов периодически остается без электроснабжения. Накануне в результате одного из обстрелов света не было в 750 домовладениях. Специалисты Облэнерго оперативно отремонтировали и возобновили электроснабжение в тот же день.

До полномасштабного вторжения в Казачьей Лопани жили около 7 тысяч человек. Сейчас здесь – почти 2 тысячи жителей.

Читайте также: Жителям Харьковщины насчитали долги за потребленный в оккупации свет из рф

Автор: Оксана Якушко
Популярно
ВСУ форсировали Днепр и создали плацдарм на левом берегу — BILD
ВСУ форсировали Днепр и создали плацдарм на левом берегу — BILD
26.06.2023
Синегубов: В Купянске остаются 5 тыс жителей, из них 525 детей
Синегубов: В Купянске остаются 5 тыс жителей, из них 525 детей
26.06.2023
Харьковчанка подала в суд на мэрию из-за реконструкции спуска Веснина
Харьковчанка подала в суд на мэрию из-за реконструкции спуска Веснина
26.06.2023
«Двигаемся дальше»: Силы обороны освободили еще одно село в Донецкой области
«Двигаемся дальше»: Силы обороны освободили еще одно село в Донецкой области
26.06.2023
Предательница из Пенсионного фонда Изюма выступила против бунта Пригожина
Предательница из Пенсионного фонда Изюма выступила против бунта Пригожина
26.06.2023
Под Харьковом нелегально добывали минералку: подозревают начальника санатория
Под Харьковом нелегально добывали минералку: подозревают начальника санатория
26.06.2023

Новости по теме:

16:28
На НМТ зарегистрировались на 75% больше детей с Харьковщины, чем год назад
15:59
За неделю на Харьковщине на минах подорвались 4 человека, среди них — ребенок
14:35
На Харьковщине до конца июня будут перекрывать часть дороги госзначения
13:52
Разминирование на Харьковщине: в ОВА сообщили, где сегодня будет «громко»
13:04
РФ из артиллерии обстреляла Купянск: прокуратура показала последствия (фото)

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Как живет Казачья Лопань и что ей нужно. Поселок посетили Синегубов и Тимошко»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 26 июня 2023 в 17:26;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов совместно с главой ГУНП в Харьковской области Владимиром Тимошко посетили поселок Казачья Лопань, обсудили ситуацию с безопасностью, обеспечение граждан гуманитарной помощью и предоставление соцуслуг.".