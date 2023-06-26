Как живет Казачья Лопань и что ей нужно. Поселок посетили Синегубов и Тимошко
Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов совместно с главой ГУНП в Харьковской области Владимиром Тимошко посетили поселок Казачья Лопань, обсудили ситуацию с безопасностью, обеспечение граждан гуманитарной помощью и предоставление соцуслуг.
Поселок городского типа Казачья Лопань находился под оккупацией с первых недель полномасштабного вторжения. ВСУ освободили населенный пункт от российских захватчиков во время сентябрьского контрнаступления. Однако оккупанты не прекращают терроризировать гражданское население и ежедневно обстреливают населенный пункт.
«Важно обеспечивать население гуманитарной помощью, регулярно проводить пенсионные выплаты. Отдельное направление работы — безопасность, полицейские продолжают работать с местным населением и обеспечивать правопорядок на приграничных территориях», — отметил Олег Синегубов.
Казачья Лопань полностью подключена к электроснабжению в ноябре прошлого года. Но из-за вражеских ударов по критической инфраструктуре часть абонентов периодически остается без электроснабжения. Накануне в результате одного из обстрелов света не было в 750 домовладениях. Специалисты Облэнерго оперативно отремонтировали и возобновили электроснабжение в тот же день.
До полномасштабного вторжения в Казачьей Лопани жили около 7 тысяч человек. Сейчас здесь – почти 2 тысячи жителей.
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- • Дата публикации материала: 26 июня 2023 в 17:26;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов совместно с главой ГУНП в Харьковской области Владимиром Тимошко посетили поселок Казачья Лопань, обсудили ситуацию с безопасностью, обеспечение граждан гуманитарной помощью и предоставление соцуслуг.".