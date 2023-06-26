Як живе Козача Лопань і що їй потрібно. Селище відвідали Синєгубов і Тимошко
Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов спільно з головою ГУНП у Харківській області Володимиром Тимошком відвідали селище Козача Лопань, обговорили ситуацію з безпекою, забезпечення громадян гуманітарною допомогою та надання соцпослуг.
Селище міського типу Козача Лопань перебувало під окупацією з перших тижнів повномасштабного вторгнення. ЗСУ звільнили населений пункт від російських загарбників під час вересневого контрнаступу. Проте окупанти не припиняють тероризувати цивільне населення та чи не щодня обстрілюють населений пункт.
«Важливо забезпечувати населення гуманітарною допомогою, регулярно проводити пенсійні виплати. Окремий напрямок роботи – безпековий, поліцейські продовжують працювати із місцевим населенням та забезпечувати правопорядок на прикордонних територіях», – зазначив Олег Синєгубов.
Козачу Лопань повністю підключили до електропостачання в листопаді минулого року. Утім через ворожі удари по критичній інфраструктурі частина абонентів періодично лишається без електропостачання. Напередодні внаслідок одного з обстрілів світла не було в 750 домоволодінь. Фахівці обленерго виконали оперативний ремонт і змогли відновити електропостачання в той самий день.
До повномасштабного вторгнення в Козачій Лопані жили близько 7 тисяч людей. Нині тут – майже 2 тисячі жителів.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2023 в 17:26;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов спільно з головою ГУНП у Харківській області Володимиром Тимошком відвідали селище Козача Лопань, обговорили ситуацію з безпекою, забезпечення громадян гуманітарною допомогою та надання соцпослуг.".