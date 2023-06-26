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Сутки на Харьковщине обошлись без пострадавших — Синегубов

Происшествия 08:31   26.06.2023
Оксана Горун
Сутки на Харьковщине обошлись без пострадавших — Синегубов Фото: скрин

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях вражеских обстрелов.

«В минувшие сутки российские оккупанты обстреливали прифронтовые и приграничные населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области», — отметил Синегубов.

Полный список населенных пунктов, оказавшихся под обстрелами, ранее публиковал Генштаб ВСУ.

Наиболее существенные повреждения — в Купянском районе.

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    • «В селе Колесниковка Купянского района обстрелами повреждены два жилых дома, хозяйственные постройки. В городе Купянск поврежден частный дом. Обошлось без пострадавших», — сообщил подробности Синегубов.

    Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 июня 2023 в 08:31;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях вражеских обстрелов".