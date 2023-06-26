Сутки на Харьковщине обошлись без пострадавших — Синегубов
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Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях вражеских обстрелов.
«В минувшие сутки российские оккупанты обстреливали прифронтовые и приграничные населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области», — отметил Синегубов.
Полный список населенных пунктов, оказавшихся под обстрелами, ранее публиковал Генштаб ВСУ.
Наиболее существенные повреждения — в Купянском районе.
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«В селе Колесниковка Купянского района обстрелами повреждены два жилых дома, хозяйственные постройки. В городе Купянск поврежден частный дом. Обошлось без пострадавших», — сообщил подробности Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 26 июня 2023 в 08:31;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях вражеских обстрелов".