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Доба на Харківщині обійшлася без постраждалих – Синєгубов

Події 08:31   26.06.2023
Оксана Горун
Доба на Харківщині обійшлася без постраждалих – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки ворожих обстрілів.

“Минулої доби російські окупанти обстрілювали прифронтові та прикордонні населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів області”, – зазначив Синєгубов.

Повний перелік населених пунктів, які опинилися під обстрілами, раніше публікував Генштаб ЗСУ.

Найбільш суттєві ушкодження – в Куп’янському районі.

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    • “У c. Колісниківка Куп’янського району обстрілами пошкоджено 2 житлові будинки, господарчі споруди. У м. Куп’янськ пошкоджено приватний будинок. Обійшлося без постраждалих”, – повідомив подробиці Синєгубов.

    Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2023 в 08:31;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки ворожих обстрілів".