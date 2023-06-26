Доба на Харківщині обійшлася без постраждалих – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки ворожих обстрілів.
“Минулої доби російські окупанти обстрілювали прифронтові та прикордонні населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів області”, – зазначив Синєгубов.
Повний перелік населених пунктів, які опинилися під обстрілами, раніше публікував Генштаб ЗСУ.
Найбільш суттєві ушкодження – в Куп’янському районі.
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“У c. Колісниківка Куп’янського району обстрілами пошкоджено 2 житлові будинки, господарчі споруди. У м. Куп’янськ пошкоджено приватний будинок. Обійшлося без постраждалих”, – повідомив подробиці Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2023 в 08:31;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки ворожих обстрілів".