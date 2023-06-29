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На месяц из-за ремонта перекрыли улицу для транспорта в Харькове

Общество 15:59   29.06.2023
Виктория Яковенко
На месяц из-за ремонта перекрыли улицу для транспорта в Харькове Фото: Харьковский горсовет

Движение транспорта по улице Верхней Гиевской, на участке от переулка Старобельского до переулка Хорошевского, запрещено до 18:00 28 июля.

Причина – аварийно-восстановительные работы на магистральном трубопроводе. Об этом сообщает Харьковский горсовет со ссылкой на департамент строительства и дорожного хозяйства.

Подъезд спецтранспорта к домам будет обеспечен.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 июня 2023 в 15:59;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта по улице Верхней Гиевской, на участке от переулка Старобельского до переулка Хорошевского, запрещено до 18:00 28 июля.".