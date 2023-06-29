На месяц из-за ремонта перекрыли улицу для транспорта в Харькове

Движение транспорта по улице Верхней Гиевской, на участке от переулка Старобельского до переулка Хорошевского, запрещено до 18:00 28 июля.

Причина – аварийно-восстановительные работы на магистральном трубопроводе. Об этом сообщает Харьковский горсовет со ссылкой на департамент строительства и дорожного хозяйства.

Подъезд спецтранспорта к домам будет обеспечен.

Читайте также: Перекроют въезд на три дня в громаду Харьковской области