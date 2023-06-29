На месяц из-за ремонта перекрыли улицу для транспорта в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
Движение транспорта по улице Верхней Гиевской, на участке от переулка Старобельского до переулка Хорошевского, запрещено до 18:00 28 июля.
Причина – аварийно-восстановительные работы на магистральном трубопроводе. Об этом сообщает Харьковский горсовет со ссылкой на департамент строительства и дорожного хозяйства.
Подъезд спецтранспорта к домам будет обеспечен.
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- • Дата публикации материала: 29 июня 2023 в 15:59;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта по улице Верхней Гиевской, на участке от переулка Старобельского до переулка Хорошевского, запрещено до 18:00 28 июля.".