Перекроют въезд на три дня в громаду Харьковской области
Фото: Служба по восстановлению и развитию инфраструктуры в Харьковской области
Ограничения на въезд и выезд будут действовать с 28 по 30 июня 2023 в Ольховатской сельской территориальной громаде, что в Купянском районе Харьковской области.
«С 28 по 30 июня 2023 года въезд в населенные пункты Ольховатской сельской территориальной громады и выезд из них для граждан будет запрещен с 06.00 до 10.00!» — сообщили в Ольховатской громаде.
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- • Дата публикации материала: 27 июня 2023 в 18:34;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ограничения на въезд и выезд будут действовать с 28 по 30 июня 2023 в Ольховатской сельской территориальной громаде, что в Купянском районе Харьковской области.".