Перекроют въезд на три дня в громаду Харьковской области

Фото: Служба по восстановлению и развитию инфраструктуры в Харьковской области

Ограничения на въезд и выезд будут действовать с 28 по 30 июня 2023 в Ольховатской сельской территориальной громаде, что в Купянском районе Харьковской области.

«С 28 по 30 июня 2023 года въезд в населенные пункты Ольховатской сельской территориальной громады и выезд из них для граждан будет запрещен с 06.00 до 10.00!» — сообщили в Ольховатской громаде.

Читайте также: Сегодня на Харьковщине на два часа перекроют трассу