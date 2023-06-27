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Перекроют въезд на три дня в громаду Харьковской области

Общество 18:34   27.06.2023
Оксана Якушко
Перекроют въезд на три дня в громаду Харьковской области Фото: Служба по восстановлению и развитию инфраструктуры в Харьковской области

Ограничения на въезд и выезд будут действовать с 28 по 30 июня 2023 в Ольховатской сельской территориальной громаде, что в Купянском районе Харьковской области.

«С 28 по 30 июня 2023 года въезд в населенные пункты Ольховатской сельской территориальной громады и выезд из них для граждан будет запрещен с 06.00 до 10.00!» — сообщили в Ольховатской громаде.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 июня 2023 в 18:34;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ограничения на въезд и выезд будут действовать с 28 по 30 июня 2023 в Ольховатской сельской территориальной громаде, что в Купянском районе Харьковской области.".