Сегодня на Харьковщине на два часа перекроют трассу

Трассу Чугуев — Меловое будут перекрывать в районе села Коробочкино днем сегодня, 27 июня, сообщили в ХОВА.

«Сегодня с 12:00 до 14:00 будет приостановлено движение транспорта по трассе Р-07 Чугуев-Меловое у села Коробочкино. Это связано с выполнением неотложных аварийно-восстановительных работ на электросетях.

Просим водителей заранее планировать маршрут», — написали в telegram ХОВА.

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