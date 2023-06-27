Сегодня на Харьковщине на два часа перекроют трассу
Трассу Чугуев — Меловое будут перекрывать в районе села Коробочкино днем сегодня, 27 июня, сообщили в ХОВА.
«Сегодня с 12:00 до 14:00 будет приостановлено движение транспорта по трассе Р-07 Чугуев-Меловое у села Коробочкино. Это связано с выполнением неотложных аварийно-восстановительных работ на электросетях.
Просим водителей заранее планировать маршрут», — написали в telegram ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 27 июня 2023 в 08:56;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трассу Чугуев — Меловое будут перекрывать в районе села Коробочкино днем сегодня, 27 июня, сообщили в ХОВА".