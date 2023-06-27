Сьогодні на Харківщині на дві години перекриють трасу
Трасу Чугуїв – Мілове перекриватимуть у районі села Коробочкіне вдень сьогодні, 27 червня, повідомили у ХОВА.
“Сьогодні з 12:00 до 14:00 буде призупинено рух транспорту по трасі Р-07 Чугуїв-Мілове біля села Коробочкине. Це пов’язано з виконанням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на електромережах. Просимо водіїв заздалегідь планувати маршрут”, – написали в telegram ХОВА.
Читайте також: На Харківщині до кінця червня перекриватимуть частину дороги держзначення
Новини за темою:
Ви читали новину: «Сьогодні на Харківщині на дві години перекриють трасу»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2023 в 08:56;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трасу Чугуїв – Мілове перекриватимуть у районі села Коробочкіне вдень сьогодні, 27 червня, повідомили у ХОВА".