Live
  • Вівторок 27.06.2023
    • Харків
  •   +15°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.92

Сьогодні на Харківщині на дві години перекриють трасу

Суспільство 08:56   27.06.2023
Оксана Горун
Сьогодні на Харківщині на дві години перекриють трасу

Трасу Чугуїв – Мілове перекриватимуть у районі села Коробочкіне вдень сьогодні, 27 червня, повідомили у ХОВА.

“Сьогодні з 12:00 до 14:00 буде призупинено рух транспорту по трасі Р-07 Чугуїв-Мілове біля села Коробочкине. Це пов’язано з виконанням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на електромережах. Просимо водіїв заздалегідь планувати маршрут”, – написали в telegram ХОВА.

Читайте також: На Харківщині до кінця червня перекриватимуть частину дороги держзначення

Автор: Оксана Горун
Популярно
Українські сили утримують позиції на лівобережжі Херсонщини – ISW
Українські сили утримують позиції на лівобережжі Херсонщини – ISW
27.06.2023
Армія РФ наступала на Куп’янському напрямку – Генштаб (карта)
Армія РФ наступала на Куп’янському напрямку – Генштаб (карта)
27.06.2023
Сьогодні 27 червня: яке свято та день в історії
Сьогодні 27 червня: яке свято та день в історії
27.06.2023
Синєгубов повідомив подробиці про обстріли Харківщини за добу
Синєгубов повідомив подробиці про обстріли Харківщини за добу
27.06.2023
Харків’янка подала до суду на мерію через реконструкцію узвозу Весніна
Харків’янка подала до суду на мерію через реконструкцію узвозу Весніна
26.06.2023
ЗСУ форсували Дніпро і створили плацдарм на лівому березі – BILD
ЗСУ форсували Дніпро і створили плацдарм на лівому березі – BILD
26.06.2023

Новини за темою:

08:34
Синєгубов повідомив подробиці про обстріли Харківщини за добу
22:14
Селищну раду на Харківщині відбудують за 62 млн: ЗМІ пише про завищені ціни
20:22
“Хтось зловживає”: 7 млрд грн не сплатили харків’яни за опалення і гарячу воду
18:02
Мародери зазіхають на палац у Шарівці, у парку рубають сторічні дуби
17:26
Як живе Козача Лопань і що їй потрібно. Селище відвідали Синєгубов і Тимошко

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Сьогодні на Харківщині на дві години перекриють трасу»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2023 в 08:56;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трасу Чугуїв – Мілове перекриватимуть у районі села Коробочкіне вдень сьогодні, 27 червня, повідомили у ХОВА".