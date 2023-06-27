Сьогодні на Харківщині на дві години перекриють трасу

Трасу Чугуїв – Мілове перекриватимуть у районі села Коробочкіне вдень сьогодні, 27 червня, повідомили у ХОВА.

“Сьогодні з 12:00 до 14:00 буде призупинено рух транспорту по трасі Р-07 Чугуїв-Мілове біля села Коробочкине. Це пов’язано з виконанням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на електромережах. Просимо водіїв заздалегідь планувати маршрут”, – написали в telegram ХОВА.