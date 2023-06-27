Перекриють в’їзд на три дні у громаду на Харківщині
Фото: Служба з відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
Обмеження на в’їзд та виїзд діятимуть з 28 по 30 червня 2023 року в Вільхуватській сільській територіальній громаді, що у Куп’янському районі на Харківщині.
«З 28 по 30 червня 2023 року в’їзд до населених пунктів Вільхуватської сільської територіальної громади та виїзд з них для громадян буде заборонений з 06.00 години до 10.00 години!» – повідомили у Вільхуватській громаді.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2023 в 18:34;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обмеження на в’їзд та виїзд діятимуть з 28 по 30 червня 2023 року в Вільхуватській сільській територіальній громаді, що у Куп’янському районі на Харківщині.".