Перекриють в’їзд на три дні у громаду на Харківщині

Обмеження на в’їзд та виїзд діятимуть з 28 по 30 червня 2023 року в Вільхуватській сільській територіальній громаді, що у Куп’янському районі на Харківщині.

«З 28 по 30 червня 2023 року в’їзд до населених пунктів Вільхуватської сільської територіальної громади та виїзд з них для громадян буде заборонений з 06.00 години до 10.00 години!» – повідомили у Вільхуватській громаді.