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Перекриють в’їзд на три дні у громаду на Харківщині

Суспільство 18:34   27.06.2023
Оксана Якушко
Перекриють в’їзд на три дні у громаду на Харківщині Фото: Служба з відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

Обмеження на в’їзд та виїзд діятимуть з 28 по 30 червня 2023 року в Вільхуватській сільській територіальній громаді, що у Куп’янському районі на Харківщині.

«З 28 по 30 червня 2023 року в’їзд до населених пунктів Вільхуватської сільської територіальної громади та виїзд з них для громадян буде заборонений з 06.00 години до 10.00 години!»  повідомили у Вільхуватській громаді.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2023 в 18:34;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обмеження на в’їзд та виїзд діятимуть з 28 по 30 червня 2023 року в Вільхуватській сільській територіальній громаді, що у Куп’янському районі на Харківщині.".