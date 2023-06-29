На місяць через ремонт перекрили вулицю для транспорту в Харкові

Рух транспорту по вулиці Верхній Гиївській, на ділянці від провулка Старобільського до провулка Хорошевського, заборонений до 18:00 28 липня.

Причина — аварійно-відновлювальні роботи на магістральному трубопроводі. Про це повідомляє Харківська міськрада з посиланням на департамент будівництва та шляхового господарства.

Під’їзд спецтранспорту до будинків буде забезпечений.