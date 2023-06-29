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На місяць через ремонт перекрили вулицю для транспорту в Харкові

Суспільство 15:59   29.06.2023
Вікторія Яковенко
На місяць через ремонт перекрили вулицю для транспорту в Харкові Фото: Харківська міськрада

Рух транспорту по вулиці Верхній Гиївській, на ділянці від провулка Старобільського до провулка Хорошевського, заборонений до 18:00 28 липня.

Причина — аварійно-відновлювальні роботи на магістральному трубопроводі. Про це повідомляє Харківська міськрада з посиланням на департамент будівництва та шляхового господарства.

Під’їзд спецтранспорту до будинків буде забезпечений.

Читайте також: Перекриють в’їзд на три дні у громаду на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2023 в 15:59;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту по вулиці Верхній Гиївській, на ділянці від провулка Старобільського до провулка Хорошевського, заборонений до 18:00 28 липня.".