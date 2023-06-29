На місяць через ремонт перекрили вулицю для транспорту в Харкові
Фото: Харківська міськрада
Рух транспорту по вулиці Верхній Гиївській, на ділянці від провулка Старобільського до провулка Хорошевського, заборонений до 18:00 28 липня.
Причина — аварійно-відновлювальні роботи на магістральному трубопроводі. Про це повідомляє Харківська міськрада з посиланням на департамент будівництва та шляхового господарства.
Під’їзд спецтранспорту до будинків буде забезпечений.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2023 в 15:59;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту по вулиці Верхній Гиївській, на ділянці від провулка Старобільського до провулка Хорошевського, заборонений до 18:00 28 липня.".