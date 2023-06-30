Генштаб: об обстрелах Харьковщины и авиаударе в районе Кисловки

В течение суток армия РФ нанесла авиаудар в районе села Кисловка Купянского района, а также обстреляла из минометов и артиллерии не менее 10 населенных пунктов региона.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

В Харьковской области на Слобожанском направлении противник обстрелял из минометов и артиллерии населенные пункты Уды, Гатище, Огурцово и Двуречанское, а на Купянском направлении — Путниково, Фиголовка, Двуречная, Масютовка, Купянск и Кисловка.

Также, по данным Генштаба, на Слобожанском направлении противник сохраняет военное присутствие.