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Генштаб: об обстрелах Харьковщины и авиаударе в районе Кисловки

Происшествия 19:01   30.06.2023
Виктория Яковенко
Генштаб: об обстрелах Харьковщины и авиаударе в районе Кисловки Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток армия РФ нанесла авиаудар в районе села Кисловка Купянского района, а также обстреляла из минометов и артиллерии не менее 10 населенных пунктов региона.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

В Харьковской области на Слобожанском направлении противник обстрелял из минометов и артиллерии населенные пункты Уды, Гатище, Огурцово и Двуречанское, а на Купянском направлении — Путниково, Фиголовка, Двуречная, Масютовка, Купянск и Кисловка.

Также, по данным Генштаба, на Слобожанском направлении противник сохраняет военное присутствие.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 июня 2023 в 19:01;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток армия РФ нанесла авиаудар в районе села Кисловка Купянского района, а также обстреляла из минометов и артиллерии не менее 10 населенных пунктов региона.".