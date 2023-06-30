Генштаб: об обстрелах Харьковщины и авиаударе в районе Кисловки
Фото: Генштаб ВСУ
В течение суток армия РФ нанесла авиаудар в районе села Кисловка Купянского района, а также обстреляла из минометов и артиллерии не менее 10 населенных пунктов региона.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
В Харьковской области на Слобожанском направлении противник обстрелял из минометов и артиллерии населенные пункты Уды, Гатище, Огурцово и Двуречанское, а на Купянском направлении — Путниково, Фиголовка, Двуречная, Масютовка, Купянск и Кисловка.
Также, по данным Генштаба, на Слобожанском направлении противник сохраняет военное присутствие.
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- • Дата публикации материала: 30 июня 2023 в 19:01;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток армия РФ нанесла авиаудар в районе села Кисловка Купянского района, а также обстреляла из минометов и артиллерии не менее 10 населенных пунктов региона.".