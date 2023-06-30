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Генштаб: про обстріли Харківщини та авіаудар в районі Кислівки

Події 19:01   30.06.2023
Вікторія Яковенко
Генштаб: про обстріли Харківщини та авіаудар в районі Кислівки Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом доби армія РФ завдала авіаудару в районі села Кислівка Куп’янського району, а також обстріляла з мінометів та артилерії щонайменше 10 населених пунктів регіону.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

На Харківщині на Слобожанському напрямку супротивник обстріляв з мінометів та артилерії населені пункти Уди, Гатище, Огірцеве та Дворічанське, а на Куп’янському напрямку – Путникове, Фиголівка, Дворічна, Масютівка, Куп’янськ та Кислівка.

Також, за даними Генштабу, на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2023 в 19:01;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби армія РФ завдала авіаудару в районі села Кислівка Куп’янського району, а також обстріляла з мінометів та артилерії щонайменше 10 населених пунктів регіону.".