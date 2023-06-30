Генштаб: про обстріли Харківщини та авіаудар в районі Кислівки

Протягом доби армія РФ завдала авіаудару в районі села Кислівка Куп’янського району, а також обстріляла з мінометів та артилерії щонайменше 10 населених пунктів регіону.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

На Харківщині на Слобожанському напрямку супротивник обстріляв з мінометів та артилерії населені пункти Уди, Гатище, Огірцеве та Дворічанське, а на Куп’янському напрямку – Путникове, Фиголівка, Дворічна, Масютівка, Куп’янськ та Кислівка.

Також, за даними Генштабу, на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність.