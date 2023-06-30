Генштаб: про обстріли Харківщини та авіаудар в районі Кислівки
Фото: Генштаб ЗСУ
Протягом доби армія РФ завдала авіаудару в районі села Кислівка Куп’янського району, а також обстріляла з мінометів та артилерії щонайменше 10 населених пунктів регіону.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
На Харківщині на Слобожанському напрямку супротивник обстріляв з мінометів та артилерії населені пункти Уди, Гатище, Огірцеве та Дворічанське, а на Куп’янському напрямку – Путникове, Фиголівка, Дворічна, Масютівка, Куп’янськ та Кислівка.
Також, за даними Генштабу, на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність.
Читайте також: Армія РФ завдала авіаудару по Куп’янщині та обстріляла Вовчанськ – Синєгубов
Новини за темою:
Ви читали новину: «Генштаб: про обстріли Харківщини та авіаудар в районі Кислівки»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2023 в 19:01;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби армія РФ завдала авіаудару в районі села Кислівка Куп’янського району, а також обстріляла з мінометів та артилерії щонайменше 10 населених пунктів регіону.".