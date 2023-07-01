Армия РФ нанесла авиаудары по трем селам на Харьковщине – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Три населенных пункта Харьковской области подверглись российским авиаударам, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 6:00. В течение суток продолжались обстрелы из минометов и артиллерии.
В частности, враг нанес авиационные удары в районах Кисловки, Котляровки и Берестового.
На Слобожанском направлении противник обстрелял около 15 населённых пунктов. Из них на Харьковщине, среди прочих, — Гатище, Огурцово и Двуричанское.
На Купянском направлении подверглись обстрелам населенные пункты Масютовка, Кисловка, Котляровка и Берестовое.
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- • Дата публикации материала: 1 июля 2023 в 07:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три населенных пункта Харьковской области подверглись российским авиаударам, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 6:00. В течение суток продолжались обстрелы из минометов и артиллерии.".