Армия РФ нанесла авиаудары по трем селам на Харьковщине – Генштаб

Три населенных пункта Харьковской области подверглись российским авиаударам, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 6:00. В течение суток продолжались обстрелы из минометов и артиллерии.

В частности, враг нанес авиационные удары в районах Кисловки, Котляровки и Берестового.

На Слобожанском направлении противник обстрелял около 15 населённых пунктов. Из них на Харьковщине, среди прочих, — Гатище, Огурцово и Двуричанское.

На Купянском направлении подверглись обстрелам населенные пункты Масютовка, Кисловка, Котляровка и Берестовое.