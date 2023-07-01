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Армія РФ завдала авіаударів по трьом селам на Харківщині – Генштаб

Події 07:07   01.07.2023
Вікторія Яковенко
Армія РФ завдала авіаударів по трьом селам на Харківщині – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

Три населені пункти Харківської області зазнали російських авіаударів, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00. Протягом доби тривали обстріли з мінометів та артилерії.

Зокрема, ворог завдав авіаційних ударів в районах Кислівки, Котлярівки та Берестового.

На Слобожанському напрямку супротивник обстріляв близько 15 населених пунктів. З них на Харківщині, серед інших, – Гатище, Огірцеве і Дворічанське.

На Куп’янському напрямку зазнали обстрілів населені пункти Масютівка, Кислівка, Котлярівка та Берестове.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2023 в 07:07;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Три населені пункти Харківської області зазнали російських авіаударів, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00. Протягом доби тривали обстріли з мінометів та артилерії.".