Армія РФ завдала авіаударів по трьом селам на Харківщині – Генштаб

Три населені пункти Харківської області зазнали російських авіаударів, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00. Протягом доби тривали обстріли з мінометів та артилерії.

Зокрема, ворог завдав авіаційних ударів в районах Кислівки, Котлярівки та Берестового.

На Слобожанському напрямку супротивник обстріляв близько 15 населених пунктів. З них на Харківщині, серед інших, – Гатище, Огірцеве і Дворічанське.

На Куп’янському напрямку зазнали обстрілів населені пункти Масютівка, Кислівка, Котлярівка та Берестове.