По 6 танков и БТР: много техники врага уничтожили ВСУ под Купянском и Лиманом
В течение суток украинские защитники разбили на Купянско-Лиманском направлении значительное количество вражеской техники.
Так, уничтожено шесть танков Т-72, три БМП, шесть БТР-80, САУ «Акация», две пушки, шесть легких артиллерийских тягачей, миномет, противотанковый ракетный комплекс, два полевых склада с боеприпасами и три полевых авто, которые перевозили боеприпасы, сообщил в эфире нацмарафона представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
По его словам, враг десять раз пытался атаковать позиции украинских войск, нанес 603 удара из различных типов артиллерии, совершил девять авианалетов.
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«В ходе отражения вражеских атак 77 оккупантов уничтожено, 195 получили ранения и один попал в плен», — сообщил Череватый.
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- • Дата публикации материала: 2 июля 2023 в 10:07;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток украинские защитники разбили на Купянско-Лиманском направлении значительное количество вражеской техники.".