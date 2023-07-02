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По 6 танков и БТР: много техники врага уничтожили ВСУ под Купянском и Лиманом

Общество 10:07   02.07.2023
Елена Нагорная
По 6 танков и БТР: много техники врага уничтожили ВСУ под Купянском и Лиманом

В течение суток украинские защитники разбили на Купянско-Лиманском направлении значительное количество вражеской техники.

Так, уничтожено шесть танков Т-72, три БМП, шесть БТР-80, САУ «Акация», две пушки, шесть легких артиллерийских тягачей, миномет, противотанковый ракетный комплекс, два полевых склада с боеприпасами и три полевых авто, которые перевозили боеприпасы, сообщил в эфире нацмарафона представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

По его словам, враг десять раз пытался атаковать позиции украинских войск, нанес 603 удара из различных типов артиллерии, совершил девять авианалетов.

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«В ходе отражения вражеских атак 77 оккупантов уничтожено, 195 получили ранения и один попал в плен», — сообщил Череватый.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 июля 2023 в 10:07;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток украинские защитники разбили на Купянско-Лиманском направлении значительное количество вражеской техники.".