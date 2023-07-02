По 6 танков и БТР: много техники врага уничтожили ВСУ под Купянском и Лиманом

В течение суток украинские защитники разбили на Купянско-Лиманском направлении значительное количество вражеской техники.

Так, уничтожено шесть танков Т-72, три БМП, шесть БТР-80, САУ «Акация», две пушки, шесть легких артиллерийских тягачей, миномет, противотанковый ракетный комплекс, два полевых склада с боеприпасами и три полевых авто, которые перевозили боеприпасы, сообщил в эфире нацмарафона представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

По его словам, враг десять раз пытался атаковать позиции украинских войск, нанес 603 удара из различных типов артиллерии, совершил девять авианалетов.

«В ходе отражения вражеских атак 77 оккупантов уничтожено, 195 получили ранения и один попал в плен», — сообщил Череватый.