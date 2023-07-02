Из-за операций ВСУ у Бахмута РФ может столкнуться с трудным выбором — ISW
Если российских подкреплений, уже отправленных в город Бахмут Донецкой области, будет недостаточно, чтобы сдержать завоевания захватчиков в этом районе, командование РФ может столкнуться с трудным выбором: рискнуть создать серьезные уязвимые места в Херсонской или Луганской областях либо же начать отвод войск с юга Украины.
Об этом пишет Институт изучения войны США (ISW).
«Российские силы, вероятно, реагируют на украинские операции вокруг Бахмута, выводя силы из других регионов Украины», — констатируют аналитики.
Напомним, 1 июля спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что один из полков Воздушно-десантных войск РФ переброшен с Лиманского на Бахмутское направление.
Заместитель министра обороны Анна Маляр также ранее заявляла, что российские силы перебросили часть своих наиболее боеспособных подразделений с Херсонского направления на Бахмутское и Запорожское в течение недели после 4 июня, когда начались украинские контрнаступления.
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- • Дата публикации материала: 2 июля 2023 в 09:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Если российских подкреплений, уже отправленных в город Бахмут Донецкой области, будет недостаточно, чтобы сдержать завоевания захватчиков в этом районе, командование РФ может столкнуться с трудным выбором: рискнуть создать серьезные уязвимые места в Херсонской или Луганской областях либо же начать отвод войск с юга Украины.".