Из-за операций ВСУ у Бахмута РФ может столкнуться с трудным выбором — ISW

Если российских подкреплений, уже отправленных в город Бахмут Донецкой области, будет недостаточно, чтобы сдержать завоевания захватчиков в этом районе, командование РФ может столкнуться с трудным выбором: рискнуть создать серьезные уязвимые места в Херсонской или Луганской областях либо же начать отвод войск с юга Украины.

Об этом пишет Институт изучения войны США (ISW).

«Российские силы, вероятно, реагируют на украинские операции вокруг Бахмута, выводя силы из других регионов Украины», — констатируют аналитики.

Напомним, 1 июля спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что один из полков Воздушно-десантных войск РФ переброшен с Лиманского на Бахмутское направление.

Заместитель министра обороны Анна Маляр также ранее заявляла, что российские силы перебросили часть своих наиболее боеспособных подразделений с Херсонского направления на Бахмутское и Запорожское в течение недели после 4 июня, когда начались украинские контрнаступления.