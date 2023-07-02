Через операції ЗСУ біля Бахмута РФ може зіткнутися з важким вибором – ISW

Якщо російських підкріплень, вже відправлених до міста Бахмут Донецької області, буде недостатньо, щоб стримати завоювання загарбників у цьому районі, командування РФ може зіткнутися із важким вибором: ризикнути створити серйозні вразливі місця у Херсонській чи Луганській областях або ж розпочати відведення військ з півдня України.

Про це пише Інститут вивчення війни США (ISW).

“Російські сили, ймовірно, реагують на українські операції навколо Бахмута, виводячи сили з інших регіонів України”, – констатують аналітики.

Нагадаємо, 1 липня спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що один із полків Повітряно-десантних військ РФ перекинутий з Лиманського на Бахмутський напрямок.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр також раніше заявляла, що російські сили перекинули частину своїх найбільш боєздатних підрозділів із Херсонського напрямку на Бахмутський та Запорізький протягом тижня після 4 червня, коли почалися українські контрнаступи.