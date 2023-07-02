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По 6 танків і БТР: багато техніки ворога знищили ЗСУ під Куп’янськом і Лиманом

Суспільство 10:07   02.07.2023
Олена Нагорна
По 6 танків і БТР: багато техніки ворога знищили ЗСУ під Куп’янськом і Лиманом

Протягом доби українські захисники розбили на Куп’янсько-Лиманському напрямку значну кількість ворожої техніки.

Так, знищено шість танків Т-72, три БМП, шість БТР-80, САУ «Акація», дві гармати, шість легких артилерійських тягачів, міномет, протитанковий ракетний комплекс, два польові склади з боєприпасами та три польові авто, які перевозили боєприпаси, повідомив в етері нацмарафону представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

За його словами, ворог десять разів намагався атакувати позиції українських військ, завдав 603 ударів із різних типів артилерії, здійснив дев’ять авіанальотів.

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“Під час відбиття ворожих атак 77 окупантів знищено, 195 отримали поранення та один потрапив у полон”, – повідомив Череватий.

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2023 в 10:07;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби українські захисники розбили на Куп’янсько-Лиманському напрямку значну кількість ворожої техніки.".