По 6 танків і БТР: багато техніки ворога знищили ЗСУ під Куп’янськом і Лиманом

Протягом доби українські захисники розбили на Куп’янсько-Лиманському напрямку значну кількість ворожої техніки.

Так, знищено шість танків Т-72, три БМП, шість БТР-80, САУ «Акація», дві гармати, шість легких артилерійських тягачів, міномет, протитанковий ракетний комплекс, два польові склади з боєприпасами та три польові авто, які перевозили боєприпаси, повідомив в етері нацмарафону представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

За його словами, ворог десять разів намагався атакувати позиції українських військ, завдав 603 ударів із різних типів артилерії, здійснив дев’ять авіанальотів.

“Під час відбиття ворожих атак 77 окупантів знищено, 195 отримали поранення та один потрапив у полон”, – повідомив Череватий.