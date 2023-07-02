Пожаров от обстрелов не было, в Балаклее пострадали две женщины — ГСЧС

В течение суток пожаров, вызванных вражескими обстрелами, на Харьковщине не зафиксировано, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Днем 1 июля спасатели выезжали на проверку мест вражеских обстрелов в городе Балаклея Изюмского района.

В результате обстрела кассетными боеприпасами пострадали две женщины 1958 и 1950 годов рождения (правоохранители и глава ХОВА Олег Синегубов сообщали об одной пострадавшей — ред.), которых госпитализировали. Еще трое жителей получили незначительные травмы в результате падения: подросток 2009 года рождения (госпитализирован) и двое мужчин 77 и 49 лет, которым помощь оказали на месте.

В результате обстрела также частично повреждены четыре дома и хозяйственная постройка.

Пиротехники ГСЧС за сутки изъяли и обезвредили 66 взрывоопасных предметов.