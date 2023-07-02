Live
  • Неділя 02.07.2023
    • Харків
  •   +20°С
  • USD 36.57
  • EUR 40
    • 🟢

Пожеж від обстрілів не було, у Балаклії постраждали дві жінки – ДСНС

Суспільство 08:10   02.07.2023
Олена Нагорна
Пожеж від обстрілів не було, у Балаклії постраждали дві жінки – ДСНС

Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, на Харківщині не зафіксовано, повідомили у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Вдень 1 липня рятувальники виїжджали на перевірку місць ворожих обстрілів у місті Балаклія Ізюмського району.

Внаслідок обстрілу касетними боєприпасами постраждали дві жінки 1958 та 1950 років народження (правоохоронці та голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляли про одну постраждалу – ред.), яких ушпиталили. Ще троє мешканців отримали незначні травми внаслідок падіння: підліток 2009 року народження (шпиталізований) та двоє чоловіків 77 та 49 років, яким допомогу надали на місці.

Внаслідок обстрілу також частково пошкоджені чотири будинки та господарча споруда.

Піротехніки ДСНС за добу вилучили та знешкодили 66 вибухонебезпечних предметів.

Читайте також: На Харківщині трактор наїхав на міну – ДСНС

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Генштаб: про нічну атаку України та авіаудари по Харківщині
Генштаб: про нічну атаку України та авіаудари по Харківщині
02.07.2023
У Харківській області трактор наїхав на міну – ДСНС
У Харківській області трактор наїхав на міну – ДСНС
01.07.2023
Сьогодні 2 липня: яке свято та день в історії
Сьогодні 2 липня: яке свято та день в історії
02.07.2023
Був у розшуку на Луганщині з 2013 року: у метро Харкова спіймали шахрая
Був у розшуку на Луганщині з 2013 року: у метро Харкова спіймали шахрая
02.07.2023
Міські бомбосховища 23% харків’ян вважають «жахливими»: дані опитування
Міські бомбосховища 23% харків’ян вважають «жахливими»: дані опитування
01.07.2023
Вдень росіяни обстріляли Балаклію: є поранений – Синєгубов (фото)
Вдень росіяни обстріляли Балаклію: є поранений – Синєгубов (фото)
01.07.2023

Новини за темою:

07:49
Був у розшуку на Луганщині з 2013 року: у метро Харкова спіймали шахрая
07:23
Генштаб: про нічну атаку України та авіаудари по Харківщині
22:39
У Харківській області трактор наїхав на міну – ДСНС
18:50
Економічне становище харків’ян погіршилося, лише 2% вірять у покращення
17:34
Прокуратура та поліція повідомили подробиці денного обстрілу Балаклії (фото)

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Пожеж від обстрілів не було, у Балаклії постраждали дві жінки – ДСНС»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2023 в 08:10;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, на Харківщині не зафіксовано, повідомили у ГУ ДСНС України у Харківській області.".