Пожеж від обстрілів не було, у Балаклії постраждали дві жінки – ДСНС
Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, на Харківщині не зафіксовано, повідомили у ГУ ДСНС України у Харківській області.
Вдень 1 липня рятувальники виїжджали на перевірку місць ворожих обстрілів у місті Балаклія Ізюмського району.
Внаслідок обстрілу касетними боєприпасами постраждали дві жінки 1958 та 1950 років народження (правоохоронці та голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляли про одну постраждалу – ред.), яких ушпиталили. Ще троє мешканців отримали незначні травми внаслідок падіння: підліток 2009 року народження (шпиталізований) та двоє чоловіків 77 та 49 років, яким допомогу надали на місці.
Внаслідок обстрілу також частково пошкоджені чотири будинки та господарча споруда.
Піротехніки ДСНС за добу вилучили та знешкодили 66 вибухонебезпечних предметів.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2023 в 08:10;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, на Харківщині не зафіксовано, повідомили у ГУ ДСНС України у Харківській області.".