Синегубов: ударов по Харькову и пострадавших в области за сутки нет

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о нескольких обстрелах, которые произвела армия РФ по территории Харьковской области.

«Удары по городу Харькову не зафиксированы. На Слобожанском направлении враг нанес авиационный удар в районе Плетеновки Чугуевского района. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы Казачьей Лопани и Волчанска. На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Масютовка, Кисловка и Берестовое», — сообщил Олег Синегубов в telegram.

Начальник ХОВА проинформировал о разрушениях в Куриловке Купянского района. Ранее в ГСЧС сообщали, что пострадали окна и крыши 11 жилых домов. Также в течение воскресного дня было еще два обстрела.

«В 14:40 произошел обстрел с. Шейковка Изюмского района. В 18:50 произошел вражеский минометный обстрел с. Кисловка и с. Кругляковка Купянского района. Без пострадавших. По данным медиков экстренной помощи, раненых гражданских в результате боевых действий в течение суток не зафиксировано», — подытожил Синегубов.