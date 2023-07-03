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Синегубов: ударов по Харькову и пострадавших в области за сутки нет

Происшествия 08:37   03.07.2023
Оксана Горун
Синегубов: ударов по Харькову и пострадавших в области за сутки нет Фото: скрин

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о нескольких обстрелах, которые произвела армия РФ по территории Харьковской области.

«Удары по городу Харькову не зафиксированы. На Слобожанском направлении враг нанес авиационный удар в районе Плетеновки Чугуевского района. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы Казачьей Лопани и Волчанска. На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Масютовка, Кисловка и Берестовое», — сообщил Олег Синегубов в telegram.

Начальник ХОВА проинформировал о разрушениях в Куриловке Купянского района. Ранее в ГСЧС сообщали, что пострадали окна и крыши 11 жилых домов. Также в течение воскресного дня было еще два обстрела.

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    • «В 14:40 произошел обстрел с. Шейковка Изюмского района. В 18:50 произошел вражеский минометный обстрел с. Кисловка и с. Кругляковка Купянского района. Без пострадавших. По данным медиков экстренной помощи, раненых гражданских в результате боевых действий в течение суток не зафиксировано», — подытожил Синегубов.

    Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 июля 2023 в 08:37;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о нескольких обстрелах, которые произвела армия РФ по территории Харьковской области".