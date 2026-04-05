Погибший и 11 раненых, среди них ребенок, – как прошли сутки на Харьковщине

Происшествия 10:29   05.04.2026
Оксана Якушко
За прошедшие сутки россияне нанесли удары по Харькову и 13 населенным пунктам области, сообщили в ХОВА.

Вчера россияне обстреливали с помощью БпЛА Харьков. Попадания фиксировали в Немышлянском, Киевском и Шевченковском районах, сообщили в Нацполиции.

11-летний ребенок и 70-летний мужчина получили ранения. Их доставили в больницу. Женщины 66 и 95 лет, мужчины 39 и 64 лет подверглись острой реакции на стресс. Повреждены здания общежития, многоэтажки, частные дома и авто.

В селе Прудянка Дергачевской громады пострадали 59-летний мужчина и 67-летняя женщина.

Россияне направили ударный дрон по автомобилю, который двигался по автодороге между селами Клинова-Новоселовка и Лютовка Золочевской громады. В результате удара мужчины 51 и 70 лет ранены.

В поселке Шевченково в результате вражеских обстрелов с применением БпЛА в пострадала 72-летняя женщина, повреждены дома, линии электросетей и автомобиль.

Медики оказали помощь 38-летнему мужчине и 37-летней женщине, которые 3 апреля пострадали в результате обстрела в селе Цуповка Дергачевской громады.

«В результате взрыва неизвестного устройства в селе Петровское Балаклейской громады погиб 70-летний мужчина», — сообщили в ХОВА.

Враг активно применял по Харьковщине разные виды вооружения:
▪️6 КАБ
▪️11 БпЛА типа «Герань-2»;
▪️1 БпЛА типа «Молния»;
▪️8 fpv-дронов;
▪️23 БпЛА (тип устанавливается).

В течение суток спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС выезжали 15 раз на ликвидацию пожаров, 10 из которых связаны с вражеским обстрелом.

  • • Дата публикации материала: 5 апреля 2026 в 10:29;

