Загиблий і 11 постраждалих, серед них дитина, – як минула доба на Харківщині

Минулої доби росіяни завдали ударів по Харкову і 13 населених пунктах області, повідомили в ХОВА.

Вчора росіяни обстрілювали за допомогою БпЛА Харків. Попадання фіксували у Немишлянському, Київському та Шевченківському районах, повідомили у Нацполіції.

11-річна дитина та 70-річний чоловік отримали поранення. Їх доставили до лікарні. Жінки 66 та 95 років, чоловіки 39 та 64 років зазнали гострої реакції на стрес. Пошкоджена будівля гуртожитку, багатоповерхівки, приватні будинки та авто.

У селі Прудянка Дергачівської громади постраждали 59-річний чоловік і 67-річна жінка. Росіяни скерували ударний дрон по автомобілю, що рухався автодорогою між селами Клинова-Новоселівка та Лютівка Золочівської громади. Внаслідок удару чоловіки 51 та 70 років зазнали поранень.

У селищі Шевченкове внаслідок ворожого обстрілу із застосуванням БпЛА в постраждала 72-річна жінка, пошкоджені будинки, лінії електромереж та автомобіль.

Медики надали допомогу 38-річному чоловіку і 37-річній жінці, які 3 квітня постраждали внаслідок обстрілу в села Цупівка Дергачівської громади

«Внаслідок вибуху невідомого пристрою в селі Петрівське Балаклійської громади загинув 70-річний чоловік», – доповіли у ХОВА.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️6 КАБ

▪️11 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️1 БпЛА типу «Молнія»;

▪️8 fpv-дронів;

▪️23 БпЛА (тип встановлюється).

Протягом доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили виїздили 15 разів на ліквідацію пожеж, 10 з яких пов’язані з ворожим обстрілом.

