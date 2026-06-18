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У центрі Харкова завершують ремонт дороги (фото)

Суспільство 16:47   18.06.2026
Вікторія Яковенко
У центрі Харкова завершують ремонт дороги (фото) Фото: КП “Шляхрембуд”

У провулку Вірменському в Харкові завершують поточний ремонт дорожнього покриття, повідомили у КП «Шляхрембуд».

«Загальна площа ремонтних робіт становить 8,4 тис. кв. м. Дорожнє покриття на цій ділянці зазнало значного зносу внаслідок багаторічної експлуатації та інтенсивного транспортного навантаження, тому потребувало оновлення», – зазначили комунальники.

У КП кажуть: ремонтні роботи проводили поетапно. Спочатку виконали фрезерування зношеного покриття, після чого підготували основу, упорядкували бордюри та влаштували вирівнювальний шар асфальтобетону.

«Крім ремонту проїжджої частини, вздовж провулку оновили покриття тротуару», – додали комунальники.

ремонт дороги в Харькове
Фото: КП “Шляхрембуд”
ремонт дороги в Харькове
Фото: КП “Шляхрембуд”
ремонт дороги в Харькове
Фото: КП “Шляхрембуд”
ремонт дороги в Харькове
Фото: КП “Шляхрембуд”
ремонт дороги в Харькове
Фото: КП “Шляхрембуд”

Нагадаємо, на дорозі державного значення М-18 “Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта” тривають роботи з відновлення дорожнього покриття. Дорожники кажуть: ремонтують її підрядники, фактично, у борг.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2026 в 16:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У провулку Вірменському в Харкові завершують поточний ремонт дорожнього покриття, повідомили у КП «Шляхрембуд».".