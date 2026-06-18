У центрі Харкова завершують ремонт дороги (фото)

У провулку Вірменському в Харкові завершують поточний ремонт дорожнього покриття, повідомили у КП «Шляхрембуд».

«Загальна площа ремонтних робіт становить 8,4 тис. кв. м. Дорожнє покриття на цій ділянці зазнало значного зносу внаслідок багаторічної експлуатації та інтенсивного транспортного навантаження, тому потребувало оновлення», – зазначили комунальники.

У КП кажуть: ремонтні роботи проводили поетапно. Спочатку виконали фрезерування зношеного покриття, після чого підготували основу, упорядкували бордюри та влаштували вирівнювальний шар асфальтобетону.

«Крім ремонту проїжджої частини, вздовж провулку оновили покриття тротуару», – додали комунальники.

Нагадаємо, на дорозі державного значення М-18 “Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта” тривають роботи з відновлення дорожнього покриття. Дорожники кажуть: ремонтують її підрядники, фактично, у борг.