У центрі Харкова завершують ремонт дороги (фото)
У провулку Вірменському в Харкові завершують поточний ремонт дорожнього покриття, повідомили у КП «Шляхрембуд».
«Загальна площа ремонтних робіт становить 8,4 тис. кв. м. Дорожнє покриття на цій ділянці зазнало значного зносу внаслідок багаторічної експлуатації та інтенсивного транспортного навантаження, тому потребувало оновлення», – зазначили комунальники.
У КП кажуть: ремонтні роботи проводили поетапно. Спочатку виконали фрезерування зношеного покриття, після чого підготували основу, упорядкували бордюри та влаштували вирівнювальний шар асфальтобетону.
«Крім ремонту проїжджої частини, вздовж провулку оновили покриття тротуару», – додали комунальники.
Нагадаємо, на дорозі державного значення М-18 “Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта” тривають роботи з відновлення дорожнього покриття. Дорожники кажуть: ремонтують її підрядники, фактично, у борг.
Читайте також: Робота в Харкові та області: кому пропонують 50 тисяч грн (вакансії)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дорога, новини Харкова, ремонт;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «У центрі Харкова завершують ремонт дороги (фото)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2026 в 16:47;