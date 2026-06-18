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В центре Харькова завершают ремонт дороги (фото)

Общество 16:47   18.06.2026
Виктория Яковенко
В центре Харькова завершают ремонт дороги (фото) Фото: КП «Дорремстрой»

В переулке Армянском в Харькове завершают текущий ремонт дорожного покрытия, сообщили в КП «Дорремстрой».

«Общая площадь ремонтных работ составляет 8,4 тыс. кв. м. Дорожное покрытие на этом участке испытало значительный износ в результате многолетней эксплуатации и интенсивной транспортной нагрузки, поэтому нуждалось в обновлении», — отметили коммунальщики.

В КП говорят: ремонтные работы проводились поэтапно. Сначала выполнили фрезерование изношенного покрытия, после чего подготовили основание, привели в порядок бордюры и устроили выравнивающий слой асфальтобетона.

«Помимо ремонта проезжей части, вдоль переулка обновили покрытие тротуара», — добавили коммунальщики.

ремонт дороги в Харькове
Фото: КП «Дорремстрой»
ремонт дороги в Харькове
Фото: КП «Дорремстрой»
ремонт дороги в Харькове
Фото: КП «Дорремстрой»
ремонт дороги в Харькове
Фото: КП «Дорремстрой»
ремонт дороги в Харькове
Фото: КП «Дорремстрой»

Напомним, на дороге государственного значения М-18 «Харьков — Симферополь — Алушта — Ялта» продолжаются работы по восстановлению дорожного покрытия. Дорожники говорят: ремонтируют ее подрядчики, фактически, в долг.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 июня 2026 в 16:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В переулке Армянском в Харькове завершают текущий ремонт дорожного покрытия, сообщили в КП «Дорремстрой».".