В центре Харькова завершают ремонт дороги (фото)
В переулке Армянском в Харькове завершают текущий ремонт дорожного покрытия, сообщили в КП «Дорремстрой».
«Общая площадь ремонтных работ составляет 8,4 тыс. кв. м. Дорожное покрытие на этом участке испытало значительный износ в результате многолетней эксплуатации и интенсивной транспортной нагрузки, поэтому нуждалось в обновлении», — отметили коммунальщики.
В КП говорят: ремонтные работы проводились поэтапно. Сначала выполнили фрезерование изношенного покрытия, после чего подготовили основание, привели в порядок бордюры и устроили выравнивающий слой асфальтобетона.
«Помимо ремонта проезжей части, вдоль переулка обновили покрытие тротуара», — добавили коммунальщики.
Напомним, на дороге государственного значения М-18 «Харьков — Симферополь — Алушта — Ялта» продолжаются работы по восстановлению дорожного покрытия. Дорожники говорят: ремонтируют ее подрядчики, фактически, в долг.
Читайте также: Работа в Харькове и области: кому предлагают 50 тысяч грн (вакансии)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: дорога, новости Харькова, ремонт;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «В центре Харькова завершают ремонт дороги (фото)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 18 июня 2026 в 16:47;