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Синєгубов: ударів по Харкову та постраждалих в області за добу немає

Події 08:37   03.07.2023
Оксана Горун
Синєгубов: ударів по Харкову та постраждалих в області за добу немає

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про кілька обстрілів, які здійснила армія РФ територією Харківської області.

Ударів по місту Харкову не зафіксовано. На Слобожанському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Плетенівки Чугуївського району. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли Козачої Лопані та Вовчанська. На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Масютівка, Кислівка та Берестове“, – повідомив Олег Синєгубов у телеграмі.

Начальник ХОВА поінформував про руйнування у Курилівці Куп’янського району. Раніше в ДСНС повідомляли, що постраждали вікна та дахи 11 житлових будинків. Також протягом неділі було ще два обстріли.

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    • О 14:40 відбувся обстріл с. Шийківка Ізюмського району. О 18:50 відбувся ворожий мінометний обстріл с. Кислівка та с. Кругляківка Куп’янського району. Без постраждалих. За даними медиків екстреної допомоги, поранених цивільних внаслідок бойових дій протягом доби не зафіксовано“, – підсумував Синєгубов.

    Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2023 в 08:37;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про кілька обстрілів, які здійснила армія РФ територією Харківської області".