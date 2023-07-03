Удар из танков по приграничью Харьковщины: прокуратура показала разрушения

Российские военные обстреляли частный сектор в поселке Казачья Лопань Дергачевской громады Харьковской области около 14:50 3 июля.

Предварительно, захватчики ударили по населенному пункту из танков, сообщает Харьковская областная прокуратура.

В поселке прозвучало около десяти взрывов — повреждены частные домовладения.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).



Фото: Харьковская облпрокуратура

Ранее глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко сообщил, что в результате танкового обстрела Казачьей Лопани ранен домашний скот и повреждены несколько домов.