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Удар из танков по приграничью Харьковщины: прокуратура показала разрушения

Происшествия 18:36   03.07.2023
Елена Нагорная
Удар из танков по приграничью Харьковщины: прокуратура показала разрушения Фото: Харьковская облпрокуратура

Российские военные обстреляли частный сектор в поселке Казачья Лопань Дергачевской громады Харьковской области около 14:50 3 июля.

Предварительно, захватчики ударили по населенному пункту из танков, сообщает Харьковская областная прокуратура.

В поселке прозвучало около десяти взрывов — повреждены частные домовладения.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).


Фото: Харьковская облпрокуратура

Ранее глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко сообщил, что в результате танкового обстрела Казачьей Лопани ранен домашний скот и повреждены несколько домов.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 июля 2023 в 18:36;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские военные обстреляли частный сектор в поселке Казачья Лопань Дергачевской громады Харьковской области около 14:50 3 июля.".