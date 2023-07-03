Удар из танков по приграничью Харьковщины: прокуратура показала разрушения
Фото: Харьковская облпрокуратура
Российские военные обстреляли частный сектор в поселке Казачья Лопань Дергачевской громады Харьковской области около 14:50 3 июля.
Предварительно, захватчики ударили по населенному пункту из танков, сообщает Харьковская областная прокуратура.
В поселке прозвучало около десяти взрывов — повреждены частные домовладения.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Фото: Харьковская облпрокуратура
Ранее глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко сообщил, что в результате танкового обстрела Казачьей Лопани ранен домашний скот и повреждены несколько домов.
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- • Дата публикации материала: 3 июля 2023 в 18:36;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские военные обстреляли частный сектор в поселке Казачья Лопань Дергачевской громады Харьковской области около 14:50 3 июля.".