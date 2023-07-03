Удар із танків по прикордонню Харківщини: прокуратура показала наслідки (фото)
Російські військові обстріляли приватний сектор у селищі Козача Лопань Дергачівської громади Харківської області близько 14:50 3 липня.
Попередньо, загарбники вдарили по населеному пункту з танків, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
У селищі пролунало близько десяти вибухів – пошкоджені приватні домоволодіння.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Фото: Харківська облпрокуратура
Раніше глава Дергачівської громади Вячеслав Задоренко повідомив, що в результаті танкового обстрілу Козачої Лопані поранено худобу і пошкоджено кілька будинків.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Удар із танків по прикордонню Харківщини: прокуратура показала наслідки (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2023 в 18:36;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські військові обстріляли приватний сектор у селищі Козача Лопань Дергачівської громади Харківської області близько 14:50 3 липня.".