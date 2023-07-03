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Удар із танків по прикордонню Харківщини: прокуратура показала наслідки (фото)

Події 18:36   03.07.2023
Олена Нагорна
Удар із танків по прикордонню Харківщини: прокуратура показала наслідки (фото)

Російські військові обстріляли приватний сектор у селищі Козача Лопань Дергачівської громади Харківської області близько 14:50 3 липня.

Попередньо, загарбники вдарили по населеному пункту з танків, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

У селищі пролунало близько десяти вибухів – пошкоджені приватні домоволодіння.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).


Фото: Харківська облпрокуратура

Раніше глава Дергачівської громади Вячеслав Задоренко повідомив, що в результаті танкового обстрілу Козачої Лопані поранено худобу і пошкоджено кілька будинків.

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2023 в 18:36;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські військові обстріляли приватний сектор у селищі Козача Лопань Дергачівської громади Харківської області близько 14:50 3 липня.".