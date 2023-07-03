Удар із танків по прикордонню Харківщини: прокуратура показала наслідки (фото)

Російські військові обстріляли приватний сектор у селищі Козача Лопань Дергачівської громади Харківської області близько 14:50 3 липня.

Попередньо, загарбники вдарили по населеному пункту з танків, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

У селищі пролунало близько десяти вибухів – пошкоджені приватні домоволодіння.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



Фото: Харківська облпрокуратура

Раніше глава Дергачівської громади Вячеслав Задоренко повідомив, що в результаті танкового обстрілу Козачої Лопані поранено худобу і пошкоджено кілька будинків.