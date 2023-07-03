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Росіяни вдарили з танків по Козачій Лопані на Харківщині

Події 17:14   03.07.2023
Оксана Якушко
Росіяни вдарили з танків по Козачій Лопані на Харківщині

Внаслідок танкових обстрілів Козачої Лопані поранено худобу та пошкоджено кілька будинків, повідомив голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

«Ворог завдав танкових ударів по Козачій Лопані! За попередньою інформацією ніхто з місцевих мешканців не постраждав, але поранення отримала домашня худоба. Також суттєвих пошкоджень зазнали декілька приватних будинків, де внаслідок обстрілів вибито вікна, частково зруйновано стіни та покрівлі», – розповів Задоренко.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2023 в 17:14;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок танкових обстрілів Козачої Лопані поранено худобу та пошкоджено кілька будинків, повідомив голова Дергачівської громади В’ячеслав Задоренко.".