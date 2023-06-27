Стоматологи з Литви і Швейцарії у Козачій Лопані на Харківщині зуби лікували

Минулого тижня у Дергачівській громаді працювала група стоматологів-волонтерів із Литви та Швейцарії. Волонтери-медики лікували зуби і у Козачій Лопані, розповідає СТБ.

Приміщення селищної амбулаторії. Вікна закриті мішками з піском, бо вони тут були вибиті. І обстріли тривають. По цьому населеному пункту росіяни гатять увесь час, відколи їх звідси погнали.

До початку вторгнення у Козачій Лопані був свій стомат-кабінет. Під час окупації росіяни обладнали тут собі медпункт. Зараз в амбулаторії два сімейні лікарі та дві медсестри. На два дні у штаті поповнення з-за кордону.

Стоматологи Рітіс Жієдас і Котріна Раутіде – волонтери, вони вперше в Україні і вперше так близько до країни-агресорки. Щось з обладнання змогли привезти з собою, решта – тутешнє, селищне. І Рітіс, і Котріна – литовці, але останні 20 років Рітіс живе у Швейцарії, має там у Лугано власну клініку.

У Швейцарії найпростіше лікування зубів коштує близько 300 франків, у Козачій Лопані стоматологи-волонтери допомагають місцевим мешканцям безкоштовно.

Запломбувати, вирвати зуби, зняти біль – скарги у населеному пункті, де триває війна, такі самі, як і всюди. За перший день прийому стоматологи-волонтери встигли прийняти 25 людей.

«Так, я трохи лякалася їхати. Але я розумію, що треба допомагати людям. Якщо ми не допоможемо Україні, ми знаємо, що вони прийдуть до нас, до Литви», – каже стоматологиня Котріна Раутіде.