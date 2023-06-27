Стоматологи из Литвы и Швейцарии в Казачьей Лопани на Харьковщине зубы лечили

На прошлой неделе в Дергачевской громаде работала группа стоматологов-волонтеров из Литвы и Швейцарии. Волонтеры-медики лечили зубы и в Казачьей Лопани, рассказывает СТБ.

Помещение поселковой амбулатории. Окна закрыты мешками с песком, потому что они здесь были выбиты. И обстрелы продолжаются. По этому населенному пункту россияне бьют все время, с тех пор, как их отсюда погнали.

До начала вторжения в Казачьей Лопани был свой стомат-кабинет. Во время оккупации россияне оборудовали в нем медпункт. Сейчас в амбулатории два семейных врача и две медсестры. На два дня в штате пополнение из-за границы.

Стоматологи Ритис Жиедас и Котрина Раутид – волонтеры, они впервые в Украине и впервые так близко к стране-агрессору. Что-то из оборудования смогли привезти с собой, остальное – здешнее, поселковое. И Ритис, и Котрина – литовцы, но последние 20 лет Ритис живет в Швейцарии, имеет там в Лугано собственную клинику.

В Швейцарии самое простое лечение зубов стоит около 300 франков, в Казачьей Лопане стоматологи-волонтеры помогают местным жителям бесплатно.

Запломбировать, вырвать зубы, снять боль – жалобы в населенном пункте, где идет война, такие же, как и повсюду. За первый день приема стоматологи-волонтеры успели принять 25 человек.

«Да, я немного боялась ехать. Но я понимаю, что нужно помогать людям. Если мы не поможем Украине, мы знаем, что они придут к нам, в Литву», — говорит стоматолог Котрина Раутиде.

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