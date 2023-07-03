Россияне ударили из танков по Казачьей Лопани на Харьковщине
В результате танковых обстрелов Казачей Лопани ранен домашний скот и повреждены несколько домов, сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.
«Враг нанес танковые удары по Казачьей Лопани! По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал, но ранения получил домашний скот. Также существенные повреждения получили несколько частных домов, где в результате обстрелов выбиты окна, частично разрушены стены и кровли», — рассказал Задоренко.
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- • Дата публикации материала: 3 июля 2023 в 17:14;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате танковых обстрелов Козачей Лопани ранен домашний скот и повреждены несколько домов, сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.".