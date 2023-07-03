Завтра, 4 июля, в Харькове трамвай №3 временно изменит маршрут
Завтра, 4 июля, с 9:00 до 17:00 прекратят движение трамваев по ул. Полтавский Шлях, на участке от ул. Евгения Котляра до разворотного круга «Залютино», сообщили в Департаменте инфраструктуры.
Это связано с ремонтом трамвайного пути.
В это время трамвай №3 будет курсировать так: разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – пер. Рыбасовский – ул. Грековская – ул. Университетская – пл. Павловская – пл. Сергиевская – ул. Полтавский Шлях – ул. Евгения Котляра – разворотный круг «Южный вокзал».
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- • Дата публикации материала: 3 июля 2023 в 18:30;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 4 июля, с 9:00 до 17:00 прекратят движение трамваев по ул. Полтавский Шлях, на участке от ул. Евгения Котляра до разворотного круга «Залютино», сообщили в Департаменте инфраструктуры.".