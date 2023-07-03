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Завтра, 4 липня, у Харкові трамвай №3 тимчасово змінить маршрут

Суспільство 18:30   03.07.2023
Оксана Якушко
Завтра, 4 липня, у Харкові трамвай №3 тимчасово змінить маршрут

Завтра, 4 липня, з 9:00 до 17:00 припинять рух трамваїв на вул. Полтавський шлях, на ділянці від вул. Євгена Котляра до розворотного кола Залютино, повідомили в Департаменті інфраструктури.

Це пов’язано із ремонтом трамвайної колії.

У цей час трамвай №3 курсуватиме так: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Південний вокзал».

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2023 в 18:30;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 4 липня, з 9:00 до 17:00 припинять рух трамваїв на вул. Полтавський шлях, на ділянці від вул. Євгена Котляра до розворотного кола Залютино, повідомили в Департаменті інфраструктури.".