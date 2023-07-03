Завтра, 4 липня, у Харкові трамвай №3 тимчасово змінить маршрут

Завтра, 4 липня, з 9:00 до 17:00 припинять рух трамваїв на вул. Полтавський шлях, на ділянці від вул. Євгена Котляра до розворотного кола Залютино, повідомили в Департаменті інфраструктури.

Це пов’язано із ремонтом трамвайної колії.

У цей час трамвай №3 курсуватиме так: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Південний вокзал».