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Харьковчан призвали находиться в укрытиях из-за пусков ракет из Белгорода

Происшествия 22:59   04.07.2023
Оксана Якушко
Харьковчан призвали находиться в укрытиях из-за пусков ракет из Белгорода Фото: кадр из видео

Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник предупредил харьковчан о ракетной опасности.

«Харьковчане, находитесь в укрытиях! Воздушная тревога из-за пуска вражеской ракеты!» – призвал Сергей Мельник.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 июля 2023 в 22:59;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник предупредил харьковчан о ракетной опасности.".