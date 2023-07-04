Харьковчан призвали находиться в укрытиях из-за пусков ракет из Белгорода
Фото: кадр из видео
Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник предупредил харьковчан о ракетной опасности.
«Харьковчане, находитесь в укрытиях! Воздушная тревога из-за пуска вражеской ракеты!» – призвал Сергей Мельник.
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- • Дата публикации материала: 4 июля 2023 в 22:59;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник предупредил харьковчан о ракетной опасности.".