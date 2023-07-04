Харків’ян закликали перебувати в укриттях через пуски ракет з Бєлгорода
Фото: кадр із відео
Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник попередив харків’ян про ракетну небезпеку.
«Харків’яни перебувайте в укриттях! Повітряна тривога через пуск ворожої ракети!» – закликав Сергій Мельник.
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Ви читали новину: «Харків’ян закликали перебувати в укриттях через пуски ракет з Бєлгорода»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2023 в 22:59;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник попередив харків’ян про ракетну небезпеку.".