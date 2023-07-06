Синегубов сообщил об одном раненом за сутки на Харьковщине

В результате обстрелов в Харьковской области есть разрушения, ранен мужчина, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В 14:45 в г. Волчанск в результате обстрела военными РФ повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобиль. Получил ранения мужчина 54 лет, госпитализирован в среднем состоянии», — написал Синегубов.

Также разрушения есть в Казачьей Лопани – там обстрелом поврежден жилой дом. Обошлось без пострадавших.