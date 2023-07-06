Синегубов сообщил об одном раненом за сутки на Харьковщине
Фото: пресс-служба ХОВА
В результате обстрелов в Харьковской области есть разрушения, ранен мужчина, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В 14:45 в г. Волчанск в результате обстрела военными РФ повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобиль. Получил ранения мужчина 54 лет, госпитализирован в среднем состоянии», — написал Синегубов.
Также разрушения есть в Казачьей Лопани – там обстрелом поврежден жилой дом. Обошлось без пострадавших.
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- • Дата публикации материала: 6 июля 2023 в 08:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате обстрелов в Харьковской области есть разрушения, ранен мужчина, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов".