Синєгубов повідомив про одного пораненого за добу на Харківщині
Внаслідок обстрілів у Харківській області є руйнування, поранено чоловіка, поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“О 14:45 у м. Вовчанськ внаслідок обстрілу військовими РФ пошкоджені будинки, господарчі споруди та автомобіль. Отримав поранення чоловік 54 років, госпіталізований у середньому стані”, – написав Синєгубов.
Також руйнування є в Козачій Лопані – там обстрілом пошкоджено житловий будинок. Обійшлося без постраждалих.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2023 в 08:29;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілів у Харківській області є руйнування, поранено чоловіка, поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов".