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Синєгубов повідомив про одного пораненого за добу на Харківщині

Події 08:29   06.07.2023
Оксана Горун
Синєгубов повідомив про одного пораненого за добу на Харківщині

Внаслідок обстрілів у Харківській області є руйнування, поранено чоловіка, поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“О 14:45 у м.  Вовчанськ внаслідок обстрілу військовими РФ пошкоджені будинки, господарчі споруди та автомобіль. Отримав поранення чоловік 54 років, госпіталізований у середньому стані”, – написав Синєгубов.

Також руйнування є в Козачій Лопані – там обстрілом пошкоджено житловий будинок. Обійшлося без постраждалих.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2023 в 08:29;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілів у Харківській області є руйнування, поранено чоловіка, поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов".