Синєгубов повідомив про одного пораненого за добу на Харківщині

Внаслідок обстрілів у Харківській області є руйнування, поранено чоловіка, поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“О 14:45 у м. Вовчанськ внаслідок обстрілу військовими РФ пошкоджені будинки, господарчі споруди та автомобіль. Отримав поранення чоловік 54 років, госпіталізований у середньому стані”, – написав Синєгубов.

Також руйнування є в Козачій Лопані – там обстрілом пошкоджено житловий будинок. Обійшлося без постраждалих.